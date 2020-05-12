Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен прогуливающимся по Сент-Джеймсскому парку в Лондоне, его остановил прохожий, который был возмущен карантинными мерами. Об этом сообщает Daily Mail.

Друг того самого прохожего рассказал изданию: «У Боба (прохожий в парке, – ред.) большой опыт работы на высшем управленческом уровне, и он очень зол на то, как правительство справилось с коронавирусным кризисом, особенно с тем, как обращаются с сотрудниками NHS (Национальной службы здравоохранения Великобритании, – ред.)».

Другой друг добавил: «Компания Боба проделала большую работу с NHS, и он в ярости на Бориса. Когда он увидел его, он воспользовался возможностью, чтобы сообщить ему, что он думает. Из того, что я слышал, Боб не сдерживался в выражениях. Он откровенный собеседник, который верит в достижение результатов и не верит, что Борис готов к работе».

70-летний Боб Медоус и его 68-летняя жена Сэнди живут в квартире стоимостью 2 млн фунтов стерлингов в эксклюзивном районе Пимлико на юго-западе Лондона, примерно в 10 минутах ходьбы от парка Сент-Джеймс. У них двое взрослых детей.

Оба они являются директорами Saxonbury Limited, консалтинговой компании, которая специализируется на подборе директоров для крупных компаний и консультировании старших руководителей.

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