Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с 12 мая 2020 года аннулировало лицензии ОАО «AGBank» и ОАО «NBCBank».

Об этом говорится в сообщении Центробанка.

В информации отмечается, что согласно решению Правления ЦБА от 27 апреля 2020 года, согласно статьям 57.1 и 57.3 Закона АР «О банках», в ОАО «Atabank», ОАО «AGBank», ОАО «NBCBank» и ОАО «Amrahbank» были назначены временные администраторы, все полномочия по управлению этими банками, в том числе полномочия Общего собрания акционеров банка перешли к временному администратору.

Minval.az