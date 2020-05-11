Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что страна готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает La Libre.

По словам Марковича, страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели. При этом правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса. В первую очередь, Маркович рассчитает на туристов из соседних Сербии и Боснии.

Уже несколько дней в Черногории не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране официально подтвердили 324 случая заболевания COVID-19 и 9 смертей от этой болезни.

Minval.az