Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве пятилетнего сына. Об этом сообщает Daily Sabah.

Бывший игрок одного из клубов турецкой Суперлиги сознался в содеянном спустя 11 дней после смерти ребенка. Сына Токташа госпитализировали с подозрением на COVID-19. 32-летний спортсмен вызвал врачей после того, как у ребенка начались кашель и лихорадка, и отправился с ним в больницу.

23 апреля турок вызвал врачей в палату, сообщив, что у его сына проблемы с дыханием. Врачам не удалось спасти жизнь ребенку. Учитывая характерные для больных коронавирусной инфекцией симптомы, медики посчитали именно заболевание причиной смерти сына футболиста. Позже сам Токташ обратился в полицию и сделал чистосердечное признание.

Турок заявил, что задушил собственного сына подушкой, когда они остались в палате одни. Он объяснил это тем, что никогда не любил ребенка. При этом турок отрицает наличие у себя каких-либо психических заболеваний.

Полиция задержала Токташа — спортсмена будут судить за убийство. Ему грозит пожизненное заключение. Кроме того, власти постановили эксгумировать тело сына Токташа для проведения вскрытия.

Токташ выступал за клуб «Хаджеттепе». В его составе он провел семь игр в рамках Суперлиги — высшего футбольного дивизиона Турции.

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