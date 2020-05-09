«Продолжающаяся более 25 лет агрессия Армении против Азербайджана привела к оккупации около 20% территории нашей страны. В результате более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. И историческая справедливость, и международное право говорят о том, что Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана. Должен отметить, что само название «Карабах» является азербайджанским. Поэтому мы призываем международную общественность и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ оказать серьезное давление на страну-агрессора, чтобы сдвинуть миротворческий процесс с мертвой точки».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона», говоря о путях и принципах урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, карабахский хан Ибрагим хан в 1805 году подписал соглашение с генералом Российской империи Цициановым, согласно которому Карабахское ханство Азербайджана как независимая страна перешло в подчинение Российской империи. В данном соглашении, называемом Кюрекчайским, – текст соглашения можно найти в Интернете, – ничего не говорится об армянском населении Карабаха. На основании других договоров – Гюлистанского и Туркменчайского, подписанных в 1813 и 1828 годах, в состав Российской империи перешли остальные территории Азербайджана. В этот период начали переселять армян из Ирана и Восточной Анатолии в карабахский регион Азербайджана. Таким образом, сотни тысяч армянских переселенцев оказались на исторической азербайджанской земле», — отметил Алиев.

По его словам, позднее, в 1918-м году, когда была создана Азербайджанская Демократическая Республика, одним из первых ее указов был указ о передаче Еревана из состава Азербайджана в состав Армении и объявлением его столицей Армении. «Это тоже исторический факт. В 1921 году Кавказское бюро большевистской партии приняло решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. О сохранении, а не передаче, как пишут некоторые армянские историки. Это – тоже исторический факт. Еще один исторический факт заключается в том, что в 1923 году Азербайджанская Советская Социалистическая Республика приняла указ о создании Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана. И когда Азербайджан вступал в ООН, он вступал в рамках своей полной территориальной целостности. Решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятого всем миром Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта», — подчеркнул азербайджанский лидер.

И.Алиев добавил, что в настоящее время оккупирован не только Нагорный Карабах, но и прилегающие к нему 7 районов, где армяне никогда не жили.

«В связи с конфликтом должен также отметить, что недавно был нанесен очередной большой удар по армянской пропаганде и позиции Армении по этому вопросу в целом. На самом деле этот удар они нанесли сами себе. Конечно, наша целенаправленная деятельность, связи с международными организациями усилили этот удар. Речь идет о пресловутых «выборах» пресловутого «президента», проведенных в пресловутой «Нагорно-Карабахской республике». Эти «выборы» еще раз показали, что никто не признает этот незаконный режим военной хунты. После «выборов» ведущие международные организации не признали их, прозвучали открытые заявления об этом», — отметил он.

В частности, с заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, США, Франция, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Европейский Союз, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и Европейский парламент. «Все эти организации не признали данных «выборов» и еще раз показали, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Это еще раз продемонстрировало, – я говорил об этом, еще раз хочу сказать, – что Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак!», — сказал он.

Президент также отметил, что в последние годы Азербайджан добился больших успехов в строительстве армии. «Вооруженные Силы страны сегодня характеризуют крепкая дисциплина, патриотизм, высокий морально-боевой дух и боеспособность. Они оснащены самым современным оружием и военной техникой. Все это, безусловно, привело в последние годы к укреплению военной мощи страны. Активно развивается военно-техническое сотрудничество с Россией. Как было озвучено во время одной из совместных пресс-конференций Президентов России и Азербайджана, объем закупаемой Азербайджаном из России продукции военного назначения составляет $5 млрд», — отметил он.

Глава государства также отметил, что сегодня мы видим опасные тенденции по переписыванию истории, по героизации фашистов, по искажению исторической правды.

«К сожалению, героизация фашизма происходит и на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. В мае 2019 года Министерство иностранных дел России представило доклад «О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», в котором говорится дословно: «Бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом». Это — позиция МИДа России.

В статье под названием «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованной в 6-м томе издания «Тайная война, разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годы», изданной Главной редакционной комиссией Министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, говорится: «В рамках агентурного дела на абвергруппу-114 «Дромедар» контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии, эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШ задержали, остальных объявили в розыск».

Нжде также участвовал в Холокосте еврейского населения Европы. В 1942 году он организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению». Комментарии тут излишни. Нжде был арестован, закончил свои дни во Владимировской тюрьме. Так вот этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», — отметил азербайджанский лидер.

Minval.az