«Уважаемый президент Ильхам Алиев снискал себе непререкаемый авторитет во всем мире. Ныне Азербайджан в лице главы нашего государства — мощная страна, играющая ключевую роль в определении энергетической карты мира и новых транспортно-логистических критериев. Наша страна вносит весомый вклад в обеспечение международной безопасности, успешно ведет диалог цивилизаций. Глобальное лидерство президента Ильхама Алиева, проводящего независимую политику, укрепляет растущий авторитет Азербайджана в мире. Все наши исторические достижения и успехи воплощены в одной фразе — сильный, могучий Азербайджан. Основы этого успеха были заложены Гейдаром Алиевым, а ныне продолжаются президентом Ильхамом Алиевым».

Об этом в интервью газете «Азербайджан» сказал секретарь Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов.

По мнению Усубова, нынешний уровень научно-технического прогресса, наряду с положительными аспектами, расширяет потенциальные угрозы для национальной безопасности, диктуя необходимость построения системы безопасности нашей страны в соответствии с вызовами XXI века, и требует гибкого подхода.

«»С уверенностью можно сказать о том, что многовекторная система безопасности, выстроенная президентом Ильхамом Алиевым, способна предотвратить угрозы в адрес Азербайджана. Сформирована фундаментальная нормативная база, материально-техническое обеспечение отвечает самым высоким стандартам, создан серьезный кадровый потенциал. Как справедливо отметил уважаемый господин президент, Азербайджан вносит свою лепту в обеспечение мира и безопасности во всем мире, прославившись стабильностью и порядком. Наша страна активно борется с терроризмом в составе миротворческих миссий НАТО», — цитирует его слова «Репорт».

Minval.az