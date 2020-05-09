Министр культуры Абульфас Гараев прокомментировал вчерашнюю спецоперацию Службы государственной безопасности в возглавляемом им министерстве.

«Я сейчас не могу подробно о чем-то рассказать. Была проведена спецоперация, есть задержанные. Наверное, все прояснится. Мы живем в правовом государстве, если есть негативные факты, то им будет дана соответствующая правовая оценка», — цитирует министра издание Gununsesi.org.

СГБ в пятницу провела оперативно-следственные мероприятия в связи с умышленным превышением полномочий должностными лицами министерства культуры и совершением многочисленных незаконных действий, наносящих существенный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства.

В ходе спецоперации были задержаны высокопоставленные сотрудники Минкульта.

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