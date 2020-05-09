10 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, местами интенсивные, гроза, будет дуть временами усиливающийся северный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 10-12, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

10 мая в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами интенсивные, в отдельных районах грозы, град, в высокогорных районах снег. Ночью и утром туман, будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 2-6, днем 7-11 градусов тепла.

Minval.az