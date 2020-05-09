Победа Красной Армии в Великой Отечественной войне была бы невозможна без поставок нефти и нефтепродуктов из Азербайджана, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Азербайджан поставлял 70% нефти, 80% топлива и 90% смазочных масел для Красной Армии, без этого победа в войне была бы невозможна», — сказал Ильхам Алиев журналу «Национальная оборона», передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Великой Отечественной войне участвовало более 600 тысяч представителей Азербайджана, 300 тысяч из них погибли. Более 120 Героев Советского Союза – выходцы из Азербайджана, свыше 170 тысяч солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

«Приближается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы бережно относимся к этой дате в истории, глубоко чтим память тех, кто внес вклад в победу на поле боя и в тылу, отдаем дань уважения подвигам офицеров и солдат, которые ценою жизни спасли мир от фашизма», — заявил азербайджанский лидер.

Он также напомнил, что сформированная в Азербайджане 416-я Таганрогская краснознаменная дивизия прошла славный боевой путь от Кавказа до Берлина.

«У нас в стране гордятся подвигами и отвагой воинов этой дивизии, которые, доблестно сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, высоко держали знамя Азербайджана, продемонстрировали лучшие качества нашего народа – патриотизм, смелость, непоколебимость в защите родной земли», — сказал Алиев.

Minval.az