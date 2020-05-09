Представители азербайджанской науки внесли весомый вклад в победу Красной Армии в Великой Отечественной войне, ярким примером этого вклада является «коктейль Молотова», заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Также весомый вклад в нашу общую Победу внесли и представители азербайджанской науки. Мало кто об этом знает, а ведь великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как «коктейль Молотова», — сказал Алиев журналу «Национальная оборона», майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

Minval.az