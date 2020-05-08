Премьер-министр страны–агрессора Армении Никол Пашинян 9 мая посетит оккупированный Нагорный Карабах.

Сообщается, что армянский премьер «примет участие в праздничных мероприятиях» на оккупированных азербайджанских территориях.

Minval.az