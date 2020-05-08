Премьер-министр страны–агрессора Армении Никол Пашинян 9 мая посетит оккупированный Нагорный Карабах.
Сообщается, что армянский премьер «примет участие в праздничных мероприятиях» на оккупированных азербайджанских территориях.
Премьер-министр страны–агрессора Армении Никол Пашинян 9 мая посетит оккупированный Нагорный Карабах.
Сообщается, что армянский премьер «примет участие в праздничных мероприятиях» на оккупированных азербайджанских территориях.
Дата: 2020/05/08 17:05
Раздел: Новость
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