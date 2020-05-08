Служба государственной безопасности (СГБ)Азербайджана проводит оперативно-следственные мероприятия в связи с тем, что должностные лица Министерства культуры Азербайджана умышленно использовали свои полномочия в неслужебных интересах и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью СГБ.

Сообщается, что общественности будет предоставлена дополнительная информация о проводимых расследованиях, лицах, подозреваемых в совершении преступлений и совершенных преступлениях.

Между тем, согласно сообщению местных СМИ, задержан заместитель министра культуры Рафик Байрамов.

Minval.az