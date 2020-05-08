Банковский регулятор Турции запретил местным банкам проводить транзакции в турецких лирах с тремя крупными международными банками — Citigroup Inc., BNP Paribas SA и UBS Group AG — на фоне падения курса турецкой лиры до рекордного минимума в паре с долларом.

Такое решение Агентство по регулированию и надзору за банковской деятельностью Турции (BDDK) объяснило тем, что фининституты не выполнили своевременно свои обязательства по сделкам в лирах. В пресс-релизе регулятора отмечается, что ограничения вводятся для обеспечения стабильного функционирования банковского сектора и его защиты от опасных практик.

Курс лиры к доллару США в четверг упал до рекордного минимума 7,2692 лиры за $1.

Ранее в турецких СМИ появились сообщения о том, что падение курса лиры обусловлено скоординированной атакой иностранных банков, организованной из Лондона. СМИ писали, что власти Турции намерены инициировать правовые процедуры в отношении фининститутов, в соответствии с которыми их могут ждать штрафы или запрет на проведение транзакций.

Minval.az