Президент Ильхам Алиев предупредил граждан страны о возможном продлении карантинного режима в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«Никто не знает, сколько будет продолжаться пандемия. Смягчение карантинного режима было введено после положительных результатов на протяжении 3 недель, когда число выздоровевших превышало число заразившихся. Однако, цифры последних дней меня беспокоят. Число заразившихся превышает число выздоровевших. Среди заразившихся в последние дни 30-40% граждан являются жителями Гянджи. Поэтому хочу обратиться к гражданам, что если ситуация будет также ухудшаться, то период карантинного режима после 31 мая может быть продлен и вновь ужесточен», ­– сказал Алиев в четверг во время открытия первой модульной больницы в Баку (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Алиева, граждане после объявления смягчения карантинного режима перестали соблюдать меры защиты и безответственно относятся к введенным правилам против коронавируса.

«… соблюдают ли у нас дистанцию? Откройте любой телеканал и посмотрите. Я вчера уже посмотрел. Люди стоят перед банком рядом друг с другом, маски не надеты. Журналисты спрашивают у них: почему нет масок? Как будто дети, школьники, они приводят разные доводы: «забыл», «на открытом воздухе маска не нужна», «а у меня маска в кармане”. Мы не можем терпеть это. Это не шутки. Все должны серьезно отнестись к этому. Против таких людей должны применяться серьезные меры наказания. Обращаюсь ко всем соответствующим структурам: ужесточите меры наказания! Мы должны беречь граждан. Из-за какого-то безответственного, недисциплинированного человека мы не можем допустить, чтобы погибли наши граждане, чтобы они заболели. Поэтому правила должны соблюдать все. Причем в течение долгого времени…», – подчеркнул президент (цитата по «Оху.аз»).

Minval.az