В Азербайджане выявлено еще 77 случаев заражения коронавирусом, 15 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2204 факта заражения коронавирусной инфекцией. 1551 человек вылечился, 28 человек умерли, 625 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 25 из них оценивается как тяжелое, 33 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 175.910 тестов на выявление новых случаев заражения.

Minval.az