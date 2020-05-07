Министры иностранных дел как Азербайджана, так и Армении очень хорошо осознают ту позитивную роль, которую США играют в содействии продолжению диалога. Об этом заявил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент в ходе видеоконференции Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, отвечая на вопрос «Голоса Америки».

«Мы активно участвуем в этом процессе, помогая организовать диалог между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, в основе которого лежит цель достижения мирного урегулирования, основанного на принципах Хельсинкского заключительного акта. Это включает в себя неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность, но также право народов на самоопределение. В случае с Нагорным Карабахом стороны по-разному трактовали эти принципы», – сказал Джордж Кент.

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На вопрос о том, разделяют ли США недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова по нагорно-карабахскому конфликту, официальный представитель Госдепартамента ответил: «Я не буду комментировать заявление министра иностранных дел России. Скажу лишь, что он в последнее время сделал ряд неполезных заявлений, в то числе по статусу Донбасса, после встречи министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России. Скажу лишь, что Соединенные Штаты глубоко вовлечены в дело обеспечения диалога между Арменией и Азербайджаном».

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