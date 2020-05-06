С середины апреля число инфицированных коронавирусом стало расти, с 27 апреля по 3 мая рост был еще более значительным.

Об этом на брифинге Оперативного штаба сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, передает Trend.

По его словам, рост числа инфицированных связан со смягчением карантинного режима.

«Если раньше люди больше отдавали предпочтение индивидуальным защитным средствам, то сейчас граждане уже не пользуются масками, не соблюдают социальную дистанцию. Если раньше на улицах можно было увидеть 4-5 человек из 10, носящих маски, то в последние дни маски можно редко увидеть у одного или двух человек», – сказал Алиев, добавив, что по Баку больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в Ясамальском и Сабунчинском районах.

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