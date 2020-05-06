Борьба с COVID-19 важнее выяснения причин его появления. Об этом заявил постпред КНР при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, сейчас важно «сконцентрироваться на борьбе с эпидемией, пока мы не добьемся окончательной победы». По его словам, это важнее, чем направлять международных экспертов в Китай для расследования обстоятельств возникновения вируса.

«Нам нужна правильная атмосфера», — добавил Сюй, подчеркнув, что в нынешних обстоятельствах необходимо правильно распределять ресурсы, а также «вести гонку со временем» для спасения как можно большего числа жизней. Дипломат также назвал «абсурдными и смехотворными» попытки политизировать проблему коронавируса, его цитирует «Интерфакс».

Напомним, ранее США заявляли, что COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань. Сейчас Вашингтон ведет расследование. «У нас будут ответы сравнительно скоро», — пообещал лидер США Дональд Трамп.

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