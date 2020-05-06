Президент Беларуси Александр Лукашенко дал новые советы по борьбе с распространением коронавируса.

На этот раз глава государства призывает мужчин в период пандемии не целоваться с другими женщинами.

Его реплика уже разлетелась по интернету.

«Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье», — заявил Лукашенко.

Также президент отметил, что белорусы в целом ответственно ведут себя, соблюдают меры безопасности и дистанцию в общественных местах.

Ранее Лукашенко советовал белорусам бороться с COVID-19 при помощи трактора, водки, бани, козочек, жирной пищи и игрой в хоккей.

Накануне Лукашенко заявил, что белорусам надо напряженно продержаться до лета. По его словам, коронавирусная волна пойдет на спад после парада в честь 9 Мая.

Minval.az