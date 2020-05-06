На западе Ливии возле авиабазы «Ватийе» правительственными силами Ливии был ликвидирован главарь наемников Халифы Хафтара, которого поддерживает Российская Федерация. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на пресс-службу Центра операции «Вулкан гнева».

Согласно сообщению, Усаме Эмсик был убит в ходе операции по зачистке авиабазы «Ватийе» от наемников. Кроме того, уничтожено 10 военных машин сторонников Хафтара.

Армия Ливии утром 5 мая начала операцию по освобождению от вооруженных сторонников Хафтара стратегического объекта — авиабазы «Ватийе», которая использовалась для авиаударов по Триполи. Незаконные вооруженные формирования с востока Ливии продолжают обстреливать различные районы Триполи, несмотря на то, что 21 марта было объявлено о перемирии для борьбы с коронавирусом нового типа. В ответ на провокации сторонников Хафтара, признанные власти Ливии 25 марта объявили о начале военной операции «Буря мира».

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