«Если ситуация будет ухудшаться, карантинный режим будет ужесточен в региональном и более широком масштабе».

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева.

«Мы хотим вернуться к нормальной жизни, но не стоит забывать, что главным является здоровье людей. Выходить из карантинного режима следует, соблюдая правила. Но сегодня никто не хочет соблюдать их. Цифры тоже показывают, что ситуация развивается по худшему сценарию», — цитирует ее АПА.

Minval.az