На этой неделе будет известно, откроются ли с 11 мая торговые центры в Баку, однако нынешняя статистика не обнадеживает, заявил на брифинге Оперштаба глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

«В районах торговые центры открыты, но это не дает нам оснований расслабляться. Есть методические указания в связи с объектами торговли, общепита. Соблюдение этих инструкций на объектах обязательно, в противном случае статистика может стать негативной, а это мешает смягчению карантинного режима», – подчеркнул Мамедов.

Minval.az