В Азербайджане за сутки выявлено еще 76 новых случаев заражения коронавирусом, 28 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Согласно сообщению, на сегодняшний день в нашей стране выявлено 2060 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1508 человек вылечились, 26 человек умерли, 526человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 21 из них оценивается как тяжелое, 27 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период было проведено 164 481 тестов на коронавирус.

Minval.az