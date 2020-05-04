В Азербайджане выявлено 52 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 39, скончался 1 человек.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Скончался гражданин (1969 года рождения), у которого помимо коронавирусной инфекции был диагностирован сахарный диабет, он также страдал хронической сердечной недостаточностью.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 984 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 1 480, скончались 26 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 478 лиц, из них состояние 18 оценивается как тяжелое, 29 — средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

Minval.az