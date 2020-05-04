В прокуратуры Сабирабадского, Агджабединского и Тертерского районов поступила информация о незаконных действиях ряда должностных лиц из территориальных представительств глав ИВ указанных районов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Во время расследования было установлено, что представитель главы ИВ Сабирабадского района по административно-территориальному округу села Уладжалы Мехман Джафаров и представитель ИВ по административно-территориальному округу села Гурузма Игбал Алиев совершив негативные действия во время распределения продовольственной помощи, направленной Фондом Гейдара Алиева малоимущим семьям, раздали продукты своим близким родственникам, в том числе зажиточным жителям села. M.Джафаров и И.Алиев также незаконно оформляли справки для лиц, желавших свободно передвигаться во время особого карантинного режима.

Представитель главы ИВ Агджабединского района по административно-территориальному округу села Периогуллар Имран Гасанов, представитель главы ИВ того же района по административно-территориального округу села Аран Мазахир Амирахов и заместитель Аллахверди Гусейнов, злоупотребив должностными полномочиями, вносили в справки ложные данные, создавая таким образом некоторым лицам возможность покинуть пределы района.

Такое же нарушение закона совершил представитель главы Исполнительной власти Тертерского района по административно-территориальному округу села Мамырлы Шахид Мамедов, в отношении которого были установлены основания для подозрения в том, что он, злоупотребив служебным положением, выдал незаконные справки лицам для свободного передвижения в нарушение правил особого карантинного режима.

Приказами глав исполнительной власти соответствующих районов указанные лица были освобождены от занимаемых должностей.

На основании собранных материалов в прокуратурах Сабирабадского, Агджабединского и Тертерского районов возбуждены уголовные дела по статье УК 313 (служебный подлог).

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