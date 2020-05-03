Рядом с селением Ногир в самопровозглашенной Северной Осетии сожгли антенну сотовой связи МТС. Об этом сообщил «глава республики» Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн, сообщает РИА Новости.

По словам Битарова, некоторые жители Северной Осетии верят, что коронавируса не существует, он выдуман для того, чтобы загнать людей в резервации, «поставить антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и чипировать». «И немало таких людей», — заметил Битаров.

Он добавил, что столкнулся со сторонниками этой теории в том числе на митинге против самоизоляции во Владикавказе.

«Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили», — сказал «глава» Северной Осетии.

Ранее из-за теории о связи технологии 5G и коронавирусом (она не имеет ничего общего с реальностью) нападениям подверглись несколько десятков телекоммуникационных вышек в Великобритании.

Minval.az