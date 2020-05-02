Изменение вкусовых ощущений является главным признаком коронавируса. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

«Инфекция коронавируса начинается с того, что человек перестает ощущать комфортно запахи и у него происходит инверсия вкуса, то есть меняются вкусовые ощущения», — уточнил он.

При этом, по словам Зайцева, температура тела может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», — отметил медик.

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