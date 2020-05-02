С целью обеспечения удобств для государственных и частных организаций, зарегистрировавших сотрудников на портале icaze.e-gov.az для получения разрешений на их передвижение в период особого карантинного режима, срок действия всех зарегистрированных разрешений продлевается до 31 мая 2020 года.

Об этом сказал глава пресс-службы Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев, передает АПА.

Он отметил, что в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе разрешается передвижение сотрудников при условии внесения работодателями данных о них в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи.

«Система СМС-разрешений 8103 остается в силе в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе до 31 мая. Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров с 4 мая возобновляется деятельность частных торговых объектов, парикмахерских, салонов красоты. В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе граждане, желающие воспользоваться услугами в этих сферах, должны пользоваться системой СМС-разрешений, для этого в сообщении необходимо указать индекс «2».

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