МИД Азербайджана направил в субботу Казахстану ноту протеста.

Как заявили «Минвалу» в пресс-службе внешнеполитического ведомтства, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов был приглашён в министерство иностранных дел, где заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов провёл с ним встречу.

В ходе встречи замминистра выразил серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с гибелью одного и ранением двух человек в результате применения оружия при задержании граждан Азербайджана Ибрагимова, Нуриева, Ахмедова и Новрузова сотрудниками береговой охраны пограничной службы комитета национальной безопасности Казахстана в Каспийском море 30 апреля 2020 года, и представил послу соответствующую ноту МИД Азербайджана.

Халафов в ходе встречи с Абдыкаримовым подчеркнул, что применение огнестрельного оружия, повлекшего человеческие жертвы, «не соответствует механизму совместного сотрудничества между погранслужбами и духу существующих дружеских и братских взаимоотношений двух стран».

Замминистра также попросил казахстанскую сторону провести всестороннее и объективное расследование данного инцидента и информировать Баку о результатах.

Официальный Баку также направил в Казахстан обращение по поводу скорейшей выдачи азербайджанской стороне тела скончавшегося гражданина.

Minval.az