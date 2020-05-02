В результате очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, по подозрению в грубом нарушении правил карантинного режима задержан житель Астаринского района, учредитель-директор ООО «Birlik-B» Шахисмаил Оруджев.

Согласно информации пресс-службы МВД, было установлено, что он незаконно принимал на работу людей, оформляя фальшивые электронные трудовые договора. Таким образом этим людям было предоставлено свободное передвижение во время карантинного режима, так как их данные были внесены в портал «icaze.e-gov.az».

По факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемических правил и карантинного режима), Ш.Оруджев задержан и привлечен к следствию.

Minval.az