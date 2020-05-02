Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России развивается по сценарию Европы, а не Китая.

«За последние месяца полтора приехало из-за границы в Россию больше миллиона человек, причем из них москвичей было где-то 120 тысяч. И из этого миллиона половина практически проехала через Москву и поехала дальше в регион», – рассказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр отметил, что при таком развитии ситуации китайский вариант развития пандемии в России невозможен. Собянин заверил, что в настоящее время в стране уже начали работать по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны.

Minval.az