Охрана здоровья президента РФ Владимира Путина обеспечивается на высшем уровне, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на фоне информации об обнаружении коронавируса у премьера Михаила Мишустина.

«В эти дни, особенно, в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так на максимальном уровне», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

Так Песков ответил на вопрос, будет ли усилена охрана здоровья Путина после заражения коронавирусом Мишустина.

Minval.az