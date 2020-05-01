Экс-президент Армении, военный преступник, соучастник геноцида азербайджанцев в Ходжалы Роберт Кочарян, находящийся под арестом по обвинению в свержении конституционного строя страны, будет повторно прооперирован, заявил директор медицинского центра «Измирлян» Армен Чарчян.

«Состояние стабильное, проводятся обследования. Возникла необходимость операции, сейчас ведутся подготовительные работы», — сказал Чарчян журналистам в пятницу.

Кочарян был госпитализирован 8 марта и вернулся в СИЗО 3 апреля. В первый раз Кочарян был прооперирован 9 октября в медцентре «Измирлян».

Minval.az