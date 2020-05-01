Режим карантина в Азербайджане продлен до 31 мая. Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба.

«Проанализировав текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане, применяемые в других государствах превентивные меры, а также рекомендации Всемирной организации здравоохранения, связанные с коронавирусной инфекцией (COVID-19), срок особого карантинного режима продлевается до 00:00 31 мая 2020 года», – говорится в сообщении.

При этом Оперштаб, с учетом скорости распространения вируса среди населения, динамики выздоровления заболевших, принято решение об ослаблении ряда ограничений.

Смягчение ограничений осуществляется поэтапно по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Абшеронский район и другим регионам, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, количества больных и скорости заражения.

В связи с этим с 00:00 4 мая 2020 года в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и в Абшеронском районе:

– деятельность работников государственных учреждений восстанавливается в установленном количестве (количество работников государственных учреждений, деятельность которых возобновлена, будет определено соответствующим постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики);

– Центры «DOST» возобновляют деятельность по предоставлению адресной государственной социальной помощи и банковских карт;

– возобновляется деятельность юридических и физических лиц, предоставляющих работу и услуги другим субъектам предпринимательства в различных сферах деятельности, в которых применяются ограничения в период особого карантинного режима;

– возобновляется деятельность частных торговых объектов по всем сферам;

– возобновляется деятельность парикмахерских, салонов красоты и объектов по оказанию косметических услуг.

В связи с этим с 00:00 4 мая 2020 года по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронскому району:

– деятельность работников государственных учреждений возобновляется в установленном количестве (количество работников государственных учреждений, деятельность которых возобновляется, будет определено соответствующим постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики);

– центры «DOST» возобновляют деятельность по предоставлению адресной государственной социальной помощи и банковских карт в социальной сфере;

– возобновляется деятельность юридических и физических лиц, предоставляющих услуги в различных сферах деятельности другим субъектам предпринимательства, деятельность которых была ограничена в период особого карантинного режима;

– возобновляется деятельность индивидуальных торговых объектов по всем сферам деятельности;

– возобновляется деятельность парикмахерских, салонов красоты и деятельность по оказанию косметических услуг.

– По регионам и городам республики и Нахчыванской Автономной Республики, кроме городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, с 00:00 часов 4 мая 2020 года:

– Отменяется система разрешения для выхода из дома посредством СМС- разрешения, регистрации на портале «icaze.e-gov.az», или предоставления служебного удостоверения.

– Центры «DOST» возобновляют деятельность по предоставлению адресной государственной социальной помощи и банковских карт в социальной сфере;

– возобновляется деятельность работников государственных учреждений в полном составе;

– возобновляется предоставление услуг клиентам на месте в ресторанах, кафе и чайных домах (за исключением использования кальяна на объектах общепита);

– устраняется ограничение на доступ к бульварам, паркам и местам отдыха;

– в указанных территориях возобновляются межрайонные и междугородные перевозки (за исключением услуг общественного транспорта);

– возобновляется деятельность юридических и физических лиц, предоставляющих услуги в различных сферах деятельности другим субъектам предпринимательства, деятельность которых была ограничена в период особого карантинного режима;

– возобновляется деятельность индивидуальных торговых объектов по всем сферам деятельности;

– возобновляется деятельность парикмахерских, салонов красоты и деятельность по оказанию косметических услуг.

Передвижение работников сфер в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и в Абшеронском районе, ограничения на деятельность которых сняты, разрешается после ввода в портал «icaze.e-gov.az» сведений о них работодателями с использованием электронной подписи.

В период пандемии деятельность соответствующих структур, а также сфер торговли и услуг должна осуществляться на территории страны в соответствии с правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, представленными Оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

Оперштаб еще раз призывает всех соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические правила, выходить из дома только в случае необходимости, вступать в минимальный контакт с окружающими в общественных местах, активно поддерживать осуществляемые государством меры, соблюдать установленные требования и рекомендации.

На следующем этапе в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации будет принято решение о снятии еще части ограничений.

Minval.az