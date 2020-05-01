Ряд должностных лиц административно-территориальных представительств глав ИВ Масаллинского, Губинского и Зардабского районов уволены за незаконные действия. Об этом сообщается в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно сообщению,представитель главы ИВ Масаллинского района по административно-территориальному округу поселка Эркиван Исраил Тагиев, представитель главы ИВ Губинского района по административно-территориальному округу села Владимировка Ислам Абаев, представитель ИВ Джалилабадского района по административно-территориальному округу села Шилевенге главы Багир Ширалиев, представитель главы ИВ Зардабского района по административно-территориальному округу села Мамедгамлы главы Матаф Микаилов уволены по приказам глав ИВ соответствующих районов.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК.

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