Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в формате видеосвязи.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в формате видеосвязи.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/05/01 14:26
Раздел: Новость
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