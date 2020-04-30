Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 апреля позвонил по телефону Закиру Гаралову.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе телефонного разговора глава государства подчеркнул, что Закир Гаралов, срок полномочий которого в качестве генерального прокурора истек, добросовестно служил принципам государственности общенационального лидера Гейдара Алиева на этом посту. Глава государства отметил, что и в период его президентской деятельности З.Гаралов осуществлял работу по совершенствованию деятельности органов прокуратуры.

Выразив глубокую благодарность за оценку его деятельности, Закир Гаралов сказал, что всегда будет поддерживать успешную политику, проводимую президентом Азербайджана.

Minval.az