В России не поддерживают попытки США предъявить Китаю претензии из-за пандемии. Об этом в среду, 29 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В Европе также звучат обвинения (это было во Франции и в Германии) в адрес КНР. Заявляется о том, что якобы европейские страны хотят потребовать десятки, а то и сотни миллиардов долларов США с Китая в качестве компенсации за несвоевременное информирование мирового сообщества», — отметил Лавров.

По его словам, сейчас самое главное — остановить дальнейшее распространение коронавируса, а уже потом разбираться в причинах его возникновения.

Minval.az