Мария Воронцова, которую в СМИ называют старшей дочерью президента Владимира Путина, может стать куратором проекта создания нового центра генетических исследований. По данным BBC, центр планируется построить на Воробьевых горах рядом с долиной МГУ (этим проектом занимается Катерина Тихонова — по версии СМИ, младшая дочь Путина). Рабочее название проекта — «Геном россиян». Организация сосредоточится на секвенировании (полном генетическом анализе) жителей России.

Для реализации проекта была создана АНО «Развитие генетических технологий». Ее учредила «Роснефть» в рамках соглашения о сотрудничестве, которое в начале марта подписали глава нефтяной компании Игорь Сечин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По данным ВВС, «Роснефть» планирует тратить на развитие этой АНО 200 млн долларов в год. Сечин возглавит наблюдательный совет АНО, в состав которого также могут войти вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и Мария Воронцова.

Мария Воронцова — член президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке». На сайте ассоциации местом работы Воронцовой указано ФГБУ «Научный медицинский центр эндокринологии минздрава», где она трудится ведущим научным сотрудником детского отделения тиреоидологии, репродуктивного и соматического развития.

Также Воронцова является акционером компании НОМЕКО, которая вместе с группой клиник «Согаз медицина» занимается проектом строительства многопрофильного медицинского комплекса в Ленинградской области. Инвестиции в этот проект оцениваются в 40 млрд рублей.

Minval.az