Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Василевский высмеял угрозы кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева в адрес спортивного журналиста Василия Уткина.

Спортсмен разместил в Instagram видео, в котором показаны реплики Соловьева в адрес Уткина и комментарии к ним бойца.

В конце ролика Василевский рассмеялся из-за озвученных пропагандистом угроз.

В комментарии к посту боец написал: «Я, честно говоря, думал, что он — телеведущий, а оказалось он — боец, да еще и с такими талантами. В общем, не знаю как Вы, но я чуть в штаны не наложил».

Minval.az