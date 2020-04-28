Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что генерал ФСБ Андрей Бурлака является одним из ключевых фигурантов дела крушения Boeing в Донбассе. Слова представителя Кремля приводит «Русская служба Би-би-си».

Журналист, ссылаясь на расследование издания, сказал Пескову, что одним из ключевых руководителей в работе силовиков в районе российско-украинской границы летом 2014 года был заместитель руководителя погранслужбы ФСБ Андрей Бурлака под псевдонимом «Владимир Иванович». Он же стал фигурантов дела MH17, которое ведет Объединенная следственная группа. «Мы не знаем, о чем идет речь», — ответил пресс-секретарь президента.

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