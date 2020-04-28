Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака мог руководить действиями сепаратистов и российских военных на востоке Украины. Такое утверждение содержится в расследованиях Русской службы Би-би-си, исследовательской группы Bellingcat и российского издания The Insider.

В опубликованных следователями Объединенной следственной группы по делу о крушении пассажирского «Боинга» над Донбассом в 2014 году материалах представители самопровозглашённой «Донецкой народной республики» между собой говорили, что командиром всей операции, проводимой на востоке Украины российскими военными был некий Владимир Иванович.

У него запрашивали военную поддержку и оружие. Бывший командующий войсками сепаратистов Игорь Стрелков упоминал, что подчинялся его приказам. Журналистам независимо друг от друга удалось доказать, что под этим псевдонимом с большой долей вероятности скрывался Бурлака.

Для этого журналисты Би-би-си изучили перемещения Бурлаки по России с помощью государственных баз данных и выяснили, что он регулярно летал к границе России с контролируемой сепаратистами территории Украины — и время этих перелётов совпадают с информацией, полученной из перехваченных разговоров сепаратистов. Как рассказал Би-би-си источник, имеющий доступ к персональным базам данных, всн данные о перелётах генерала за 2014 год были удалены из базы, и информация о его перемещениях осталась только в архивной копии.

Один источник, назвавший Би-би-си вероятное имя «Владимира Ивановича», уточнил, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую государственную награду — звание Героя России.

Фоноскопическая экспертиза (сверка голоса), сделанная по запросу Би-би-си, показала как сходства, так и некоторые различия в голосе генерала Бурлаки и «Владимира Ивановича», чьи переговоры были перехвачены Службой безопасности Украины. Аналогичная экспертиза, сделанная по запросу The Insider, показала, что голос принадлежит одному человеку.

Би-би-си направила запрос в ФСБ России. Игорь Стрелков не стал подтверждать для или опровергать для журналистов результаты расследования.

Minval.az