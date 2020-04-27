27 апреля по инициативе литовской стороны президент Литвы Гитанас Науседа и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провели беседу в формате видеосвязи. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

По сообщению пресс-службы президента Литвы, переговоры состоялись в рамках подготовки к запланированному на 18 июня саммиту «Восточного партнерства», который, как ожидается, будет иметь амбициозную и мотивирующую повестку дня.

Глава Литвы, воспользовавшись случаем, поздравил президента Азербайджана с началом священного месяца Рамадан, который наступил 24 апреля, и выразил сожаление в связи с тем, что пришлось отменить запланированное на 27 апреля в Баку заседание литовско-азербайджанской межправительственной комиссии по сотрудничеству, посвященное вопросам укрепления двусторонних отношений. Стороны надеются провести конференцию в ближайшее время и обсудить актуальные для обеих стран вопросы развития экономических отношений.

Основное внимание во время переговоров было уделено повестке дня «Восточного партнерства». Гитанас Науседа подчеркнул надежду на высокие результаты предстоящего саммита, которые могут быть отражены в декларации, поэтому очень важна мотивация стран «Восточного партнерства» к достижению целей европейской интеграции. Науседа заверил, что Литва готова придать новый импульс программе «Восточное партнерство» и выступить в роли модератора дискуссии между восточными партнерами и Европейским союзом, особенно в сфере обмена интеграционным опытом с правительствами государств, стремящихся к евроинтеграции.

Гитанас Науседа отметил, что Азербайджан и Литва должны использовать потенциал двустороннего сотрудничества в области информационных технологий, транспорта, мебельной и пищевой промышленности, медицины, а также искать возможности для совместной деятельности в сфере туризма и образования. Он с удовлетворением отметил, что Литва и Азербайджан вместе участвуют в реализации одиннадцати совместных твининг-проектов ЕС.

Президенты обсудили меры по предотвращению распространения коронавируса, социально-экономические последствия пандемии, а также обменялись планами стран по снятию карантинных ограничений и стимулированию экономики после кризиса.

Minval.az