Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон допустил, что может вернуться в ринг ради показательных выступлений. Об этом сообщает Boxing Scene.

«Хочу вернуться в зал, набрать форму, чтобы проводить по три или четыре раунда на ринге, в показательных боях для благотворительности. Соберу денег, чтобы помочь таким же бедолагам, как и я», — заявил 53-летний Тайсон. Американец признался, что занятия спортом даются ему тяжело.

«Мне больно. Такое ощущение, словно меня отпинали три мужика», — отметил Тайсон.

Тайсон не выступал с 2005 года. Он завершил карьеру в 2005 году после поражения от Кевина МакБрайда. Всего Тайсон одержал 50 побед (44 из них — нокаутом), потерпел 6 поражений.

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