Прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие на коронавирус SARS-CoV-2 и способствует его гибели. С таким заявлением советник министерства внутренней безопасности США по вопросам науки и технологий Уильям Брайн выступил на брифинге в четверг, 23 апреля. Так, при температуре 21-24 градуса Цельсия и уровне влажности в 80 процентов «период полураспада» вирусной частицы, оказавшейся на поверхности в капле человеческой слюны составляет 2 минуты, а для той же частицы в воздухе и 20-процентной влажности — около полутора минут, заявил он.

Брайан сослался на исследование специалистов национального центра США по анализу биологической защиты и контрмерам (NBACC). По сведениям ученых, при аналогичной температуре и в отсутствие солнечного света «период полураспада» частицы на поверхности составляет 6 часов при 80-процентной влажности и 18 часов — при 20-процентной, а в воздухе (при уровне влажности в 20 процентов) — около 60 минут.

Результаты исследования пока не опубликованы. Специалисты NBACC подчеркивают, что в цепочке передачи возбудителя заболевания COVID-19 по-прежнему имеются неизвестные звенья.

Накануне президент США Дональд Трамп вслед за белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что солнечный свет убивает коронавирус.

Minval.az