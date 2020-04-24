Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это возможно при условии, что тело подвергается cильному воздействию ультрафиолета или очень мощного света.

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», — пояснил Трамп.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко предложил населению республики лечиться от пандемии коронавируса солнечным светом и свежим воздухом.

Minval.az