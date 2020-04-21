Каждому стадиону, принимающему матчи чемпионата Европы, предусмотрена компенсация за выполнение обязательств от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), но про дополнительные выплаты из-за коронавируса ничего неизвестно, сказал РИА Новости генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Чемпионат Европы-2020, проведение которого было запланировано с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Баку, был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

«В рамках ЕВРО с руки УЕФА предусмотрена компенсация каждому стадиону, который принимает матчи турнира. На стадион возлагается много обязательств, естественно, УЕФА компенсирует выполнение этих обязательств в каком-то формате, но все (дополнительные выплаты) в связи с коронавирусом — это, честно говоря, новелла», — сказал Сорокин.

Minval.az