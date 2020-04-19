Как известно, в рамках предпринимаемых усилий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции государственная граница между Азербайджаном и Россией была временно закрыта и ряд граждан Азербайджанской Республики были вынуждены остаться в Российской Федерации.

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Как говорится в сообщении посольства Азербайджана в Москве, для организации их возвращения на родину 18 апреля этого года был запущен портал www.evegedirem.info . Здесь граждане Азербайджана, проходя онлайн регистрацию, получают электронную очередь, в соответствии с которой определяются даты возвращения наших граждан в Азербайджан.

«В связи с этим на горячую линию посольства поступают многочисленные звонки с просьбой помочь пройти регистрацию. Сообщаем, что с 10 часов 00 минут 18 апреля 2020 года посольство не занимается регистрацией граждан Азербайджана на данном сайте. Каждый гражданин, намеревающийся выехать в Азербайджан, должен ЛИЧНО заполнить соответствующие поля и получить свой порядковый номер», — говорится в сообщении посольства.

Minval.az