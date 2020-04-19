Регистрация в электронной очереди на портале www.evegedirem.info, созданном для находящихся в России и стремящихся приехать домой граждан Азербайджана, продлится до полуночи четверга. Об этом говорится в распространенной в воскресенье, 19 апреля, информации пресс-службы министерства иностранных дел АР.

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Новый онлайн-портал был создан для того, чтобы в условиях действующего в республике особого карантинного режима помочь возвращению на родину соотечественников.

После регистрации гражданам Азербайджана, которые временно пребывают на территории РФ, будут назначены даты поездок, в последовательности, соответствующей времени регистрации на портале. Отметим, что работа сайта началась 18 апреля и продлится до 00:00 по московскому времени 23 апреля.

Также регистрация позволит урегулировать работу по прохождению возвращающимися людьми пограничных контрольно-пропускных пунктов. Находящимся в России гражданам Азербайджанской Республики не придется дожидаться своей очереди на КПП, после регистрации на указанном сайте они будут заблаговременно проинформированы по телефону о порядке своего возвращения в республику.

В то же время в МИД напоминают, что каждый въезжающий на территорию Азербайджана человек будет помещен в двухнедельный карантин, согласно действующим сейчас правилам.

Minval.az