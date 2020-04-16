Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в соцсети Instagram выразила Грузии благодарность за солидарность с Азербайджаном. Напомним, что ранее телебашня в Тбилиси была подсвечена цветами азербайджанского флага.
В публикации первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:
«Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи! Поддержка народами друг друга в трудные минуты испытаний — лучшее проявление дружбы и братства. Уверена, что благодаря сильной воле и солидарности наших народов мы в скором времени оставим позади все трудности, с которыми сегодня столкнулся наш мир! Желаю всем крепкого здоровья!»
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Tarixən təşəkkül tapmış mehriban dostluq münasibətlərimiz olan Gürcüstana dərin minnətdarlığımı bildirirəm! Çətin sınaq anlarında xalqların bir-birinə dəstək göstərməsi – dostluq və qardaşlığın ən gözəl təzahürüdür. Əminəm ki, xalqlarımızın möhkəm iradəsi və həmrəyliyi sayəsində biz dünyamızın bu gün üzləşdiyi bütün çətinlikləri tezliklə geridə qoyacağıq! Hamıya möhkəm cansağlığı arzulayıram! Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи! Поддержка народами друг друга в трудные минуты испытаний – лучшее проявление дружбы и братства. Уверена, что благодаря сильной воле и солидарности наших народов мы в скором времени оставим позади все трудности, с которыми сегодня столкнулся наш мир! Желаю всем крепкого здоровья!