Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в соцсети Instagram выразила Грузии благодарность за солидарность с Азербайджаном. Напомним, что ранее телебашня в Тбилиси была подсвечена цветами азербайджанского флага.

В публикации первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

«Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи! Поддержка народами друг друга в трудные минуты испытаний — лучшее проявление дружбы и братства. Уверена, что благодаря сильной воле и солидарности наших народов мы в скором времени оставим позади все трудности, с которыми сегодня столкнулся наш мир! Желаю всем крепкого здоровья!»

Minval.az